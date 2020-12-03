AjansHaber.com.tr Gündem Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te 5 şiddetinde deprem!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD, Kurtalan ilçesindeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.

SİİRT VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan'daki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilçe, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.

Karakolların bulunduğu bölgelerle iletişime geçtiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Pakistan gemisinde dikkat çeken detay
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
Üçüncü blok da Çanakkale'ye ulaştı
4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
CHP tecavüz skandalının üstünü örtmek mi istiyor?
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı
1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirdi