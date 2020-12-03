Siirt'te 5 şiddetinde deprem!
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD, Kurtalan ilçesindeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.
Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin , güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri. pic.twitter.com/CntIBVul4j— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 3, 2020
SİİRT VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan'daki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilçe, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.
Karakolların bulunduğu bölgelerle iletişime geçtiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.
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