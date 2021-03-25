S/İHA'lar eşlik etti, PKK'dan böyle kaçtı!

Şırnak'ın Cizre İlçesinde yaşayan hayvancılıkla geçimini sağlayan 10 çocuklu ailenin 14 yaşındaki kızı, bir akşam vakti hayvanları sulamaya götürdüğünde yüzleri kapalı, silahlı bir grup ile karşılaştı. R.B.'nin yanına gelen eli silahlı PKK üyesi kadın, baskı ortamından kurtulacağını, dağda sözde özgürlük olduğu belirtilerek kendisini dağa götürmeye ikna etti.

ANLATTIKLARININ HEPSİ YALAN ÇIKTI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre: 14 yaşındaki kız çocuğu yanına aldığı birkaç parça elbise ile dağa götürüldü. Eline leş gibi kokan yırtık bir üniforma ile dipçiğinin yanı kırık paslı bir silah verilen R.B., kendisini dağa götüren kadının anlattıklarının tümünün yalan olduğunu anladı. Annesi ve ailesini de özlemeye başlayan R.B. kaçış için planlar yapmaya başladı. 5 yıl örgütte kalan birlikte eğitim alan ve kaçmaya çalışan arkadaşlarının da ortadan kaybolduğun gören genç kız, esir kampından farksız olan yerden kaçmayı kafasına koydu.

JANDARMA İKNA TİMİ DEVRİYE GİRDİ

R.B.'nin ağabeyi gizli gizli kardeşi ile yaptığı telefon görüşmeleri sonrasında kendilerini sürekli kız kardeşlerinin PKK'nın elinden kurtarılması için arayan İçişleri Bakanlığı koordinesindeki Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna timiyle irtibat kurdu. Jandarma ekipleri, ağabeyinin yanında genç kız ile telefon görüşmesi yaptı. Daha sonra örgüt üyesi ile sürekli görüşmeler gerçekleştiren Jandarma ikna timi, kurtarma operasyonuna başladı. Örgüt üyesi genç kızın gece nöbetteyken kaçmasının planı yapıldıktan sonra karadan ve havadan harekete geçildi. Terör örgütü üyesinin geleceği güzergah belirlendikten sonra gerekli tedbirler alındı. Silahlı ve silahsız İHA'larda havadan örgüt üyesinin güzergahına konuşlandırıldı. Gece başlayan kaçış planı sonrasında R.B., sabah saatlerinde sınıra ulaştı.

MAYIS AYINDA DÜNYA EVİNE GİRECEK

İfadesinde gençlere seslenen R.B., "Gençler, size örgütle ilgili anlatılan ne varsa hepsi yalan, hepsi göz boyama sakın kanmayın, anneniz babanız sizin kötülüğünüzü istemez. Örgüt bir bataklık, bir kere girince çıkması çok zor. Sakın sizi kandırmalarına müsaade etmeyin. Halen örgüt içerisinde bulunanlar, hepimize teslim olursanız devletin öldüreceği, işkence edeceği, tecavüz edeceği söylendi. Bunların hepsi yalanmış, ben bizzat yaşadım. Devlet bize aile şefkati ile yaklaşıyor, tek bir hakaret veya kötü söz duymadım. Kendi araçları ile annemi babamı alıp getirdiler sırf beni görsün diye ve bizi baş başa bıraktılar istediğiniz kadar görüşün diye. Devletin bize yaklaşımı ve tutumu karşısında insanlığımdan utandım. Şimdi köyümde yaşıyorum ve çok mutluyum. Mayıs ayında da evleneceğim. Siz de düştüğünüz bataklıktan çıkarak yeni bir hayat kurabilirsiniz" dedi.