SİHA ateşledi, MAM-L tam isabetle vurdu

Yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştirilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda SİHA’dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı!



Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA’dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz’deki suüstü hedefi tam isabetle vuruldu pic.twitter.com/mwQGhfuSIm — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 7, 2021

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda SİHA’dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığının duyurulduğu açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA’dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz’deki su üstü hedefi tam isabetle vuruldu” denildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın planlı, fiili tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan-2021’in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştiriliyor. Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA’lar da katılıyor.