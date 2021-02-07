Sigara parasıyla sokak hayvanlarını besliyor

Konya'da günde 3 paket içtiği sigarayı bırakıp, parasını sokak hayvanlarının beslenmesi için harcayan Mehmet Çetin, her gün yüzlerce kedi ve köpeği besliyor.

Her gün kilometrelerce yol gidip, kedi ve köpekleri yiyecek ve su bırakan Çetin, 2 yıl önce de sokakta gördüğü ve 'Kara' adını verdiyi kediyi beslemeye başladı.

Zamanla Çetin'e alışıp bağ kuran Kara, artık her gün onun yolunu gözlüyor. Çetin de Kara’yı kucağına alıp seviyor.

“Kara, bizden biri, her sabah kapıda beni bekliyor”

Mehmet Çetin, Kara'nın 2 yıldır bakımını üstlendiğini ve artık arkadaş olduklarını ifade etti:

''Kara, kedi değil sanki bizden birisi oldu. Her gün sabah kapımın önünde bekliyor. Arabada gelip sarılıyor. Çok farklı bir duygu. Bildiğin artık normal kedilikten çıktı. Öyle ki beraber mangal yakıyoruz, beraber yiyip içiyoruz."

“Çöplerden topladığım malzemelerle yuva yapıyorum”

Mehmet çetin 11 yıl önce sigarayı bıraktıktan sonra o parayla sokak hayvanlarını beslemeye başladığını söyledi:

''Sokaktan bulduğum tahtalarla, onlara kulübe yapıyorum. Küvet bulursam onlara su içmeleri için götürüyorum. Günümün en az 2 saati bunlara ayırmış oluyorum. Hayvan sonuçta, ağzı yok, dili yok. Şimdi biz günde 3 öğün ekmek yiyoruz, bazen iki öğüne düşüyor, açlıktan duramıyoruz. Bunlar ne yapacaklar? O yüzden dolayı sevgi çok farklı bir şey. Herkes kapısının önüne bir tabak yemek bir kap su bırakmalı sonuçta bunlar da bir can."

Çetin, Konya'nın merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde sokak hayvanları için günlük kasaplardan topladığı pay olarak adlandırılan parça tavuk et ve yaklaşık 1 ton suyu sokak hayvanlarına dağıtmak için kilometrelerce yol gittiğini söyledi.