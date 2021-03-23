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"Sıfır Atık Projesi"ne Birleşmiş Milletler'den ödül

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yürüttükleri "Sıfır Atık Projesi"nin, BM Kalkınma Programı'nın "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü"ne layık görüldüğünü açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili paylaşım yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yürüttükleri "Sıfır Atık Projesi"nin, BM Kalkınma Programı'nın "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü"ne layık görüldüğünü açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili paylaşım yaptı.

Kurum, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirdiğimiz ve toplumumuzun her kesimince benimsenen Sıfır Atık projemiz, uluslararası alanda da takdir toplayarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'ne layık görüldü." dedi.

Sıfır Atık Projesi'nin gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçladığını kaydeden Kurum, "Projemizin başarıya ulaşmasında kıymetli katkılarından ötürü başta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere temiz bir çevre için el ele verdiğimiz milletimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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