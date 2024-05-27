Sıcaklıklar 7-8 derece artacak!

Türkiye günlerdir sağanak yağışın etkisi altında.

Marmara Bölgesi hafif yağmur görülürken diğer bölgelerde sağanak yağışın etkili oldu. Hava sıcaklıkları da sağanak yağışların etkisi ile 2 ila 4 derece arasında düştü. Sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında seyretti.

Mayıs ayının son günlerinde sağanak yağışların etkisini kaybedeceği ve başta batı bölgeler olmak üzere hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede artacağı öngörülüyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Hafta sonuna kadar yurt genelinde sağanak yağış devam edecek.

Hava tahmini uzmanı bir yetkili konuya ilişkin, "Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerinden başlayarak artacağını tahmin ediyoruz. Hafta sonu ise özellikle cumadan itibaren batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar ara verecek biraz. Fakat önümüzdeki hafta için yine tahminlerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Kıştan bahara geçişe rağmen havaların tam anlamıyla ısınmadığını söyleyen yetkili, "Yer yüzeyi ısınmaya başladı. Mesela şu anda ülkemiz basık alçak basıncın etkisi altına girmeye başladı. Özellikle güney ve güneydoğu kesimlerimizde, doğu bölgelerimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor şu anda. Fakat üst seviyelerde, bizim 500 milibar diye tabir ettiğimiz 5 bin metre civarındaki yükseklikte ise hala soğuk hava var. Bu soğuk hava kuzeyden, Balkanlar'dan, İzlanda alçak basıncı sebebiyle veya üst seviyelerin soğumasından dolayı." diye konuştu.