SİBERAY'dan sosyal medya hesaplarını korumak için 5 öneri

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve siber güvenliğin sağlanabilmesi için farkındalık oluşturmaya çalışan SİBERAY, milyonlarca vatandaşın aktif olarak kullandığı sosyal medya platformlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, sosyal medya hesaplarını güvende tutabilmek için neler yapılabileceğine değinildi.

Sosyal medya artık hayatımızın bir gerçeği. Bugün akıllı telefon kullanmakta olan hemen her vatandaş, en az bir sosyal medya platformunu aktif olarak kullanıyor. Dünya geneline baktığımızda ise 4,2 milyar kişinin sosyal medya kullandığı biliniyor. Bu da sosyal mecralarındaki hesapların ne kadar büyük sorunlara yol açabileceğini ortaya koyuyor. Neticede kullanılan her sosyal medya platformu, kullanıcıların kişisel verilerinin bir özeti niteliğinde...

SİBERAY'a göre sosyal medya hesaplarının güvenliğini sağlamak için yapılması gereken şeyler şöyle

SİBERAY tarafından yapılan açıklamalarda, 4 ana madde üzerinde duruluyor. Bu maddeler şu şekilde karşımıza çıkıyor;