Shell'den arama kurtarma ekiplerine akaryakıt desteği!

Ajans Haber- Melissa Tozan

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde meydana gelen hasar nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplerin kullandığı araçlar için akaryakıta ihtiyaç duyuluyor.

Shell, deprem bölgesindeki tüm Shell akaryakıt istasyonlarının ücretsiz olduğu açıkladı.

Bölgeden alınan bilgiye göre; Akaryakıt desteği sadece ambulans ve AFAD gibi resmi yardım ekiplerine yapılacak.

İşte deprem bölgesindeki arama kurtarma ekiplerinin akaryakıt ihtiyaçlarını karşılayabileceği o istasyonlar;

ADIYAMAN

Shell İstasyonları (Hepsi)

And Derici Petrol (Merkez): 0532 585 20 32

Erdoğanlar Petrol (Kahta): 0530 348 18 99

GAZİANTEP

Özemin Petrol (Şehitkamil): 0542 794 58 96

HATAY

Shell İstasyonları (Hepsi)

Hidayet Petrol (Hepsi): 0532 603 54 19

KAHRAMANMARAŞ

Saylak Petrol (Onikişubat): 0531 650 28 31

Nempet Petrol (Türkoğlu)

ŞANLIURFA

Atmaca Petrol (Eyyübiye)

Bakır Petrol (Merkez): 0532 355 82 90

Cankarataş (Bozova): 0532 433 85 68

Özacarlar (Bilecek): 0544 543 34 63