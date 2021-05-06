Sezen Aksu ve Tarkan’dan 'İkizdere' paylaşımı

Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan müzisyenler için başlatılan kampanyayı, “nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım” deyip geri çeviren Tarkan ile villasının atık sularını denize akıtan Sezen Aksu, İkizdere’deki taş ocağı olayına tepki gösterdi.

İşsiz kalan meslektaşlarının sesini duyurmak için başlatılan kampanyaya katılmayan Tarkan İkizdere’deki taş ocağı eylemlerine sosyal medyadan destek verdi.

Geçen gün Sabah yazarı Hıncal Uluç, Tarkan’ın hiçbir konserini kaçırmadığını ancak Tarkan’ın koronavirüs nedeniyle işsiz kalan müzisyenler için başlatılan kampanyaya duyarsız kalmasından sonra, “Benim için Tarkan bitmiştir” açıklamasını yapmıştı.

Uluç köşesinde şu ifadelere yer vermişti:

Tarkan'ın cevabını Mevlüt'ün köşesinde okuyunca inanamadım..

"Yıldız'ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim.

O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver."

Eskiler "Tok, açın halinden anlamaz" derler..Meğer ne doğruymuş..

Hem de Tarkan gibi, ülkesinin sorunlarına ne kadar duyarlı olduğunu Orhan Gencebay'ın sazı eşliğinde okuduğu o müthiş, o muhteşem "Uyan" şarkısında milyonlara duyuran Tarkan'ı hatırladım..

"İki gözü iki çeşme hepimize sesleniyor

Deva bul bu derde gel beni kurtar diyor

Kanadı kırık kuş gibi garibin içi kan ağlıyor

Beni ateşe atmadan önce vicdanına sor diyor

Uyan uyan, uyan uyan

Koy elini kalbine geç olmadan

Bu yolun sonu yokuştur deme

Dağları aşarız eğer inanırsan."

Bunları söyleyen ve tüm ülke insanına söyleten Tarkan, şimdi, tıpkısının aynisi bir çığlık, hem de kendi meslektaşları, şarkılarında, plaklarında, konserlerinde kendisi için çalan, vokal yapan bugünün aç meslektaşları için atılan bir "çığlık" için "Ne işe hizmet edeceğini pek anlamadım" diyebiliyorsa, bunun bir tek anlamı var..

"Tarkan benim için bitti!."

Tarkan kampanyayı, “nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu” diyerek geri çevirmişti. Meslektaşları için başlatılan kampanyayı reddeden Tarkan, İkizdere’deki taş ocağı olaylarına ‘duyarsız’ kalmadı! Geçen aylarda villasının atık sularını boruyla denize akıttığı ve çevre kirliliğine neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen Sezen Aksu kişisel bloğundan İkizdere’deki taş ocağı için başlatılan eylemlerle ilgili bir paylaşım yaptı. İktidarın yetkisini aştığını meşruiyetini kaybettiğini öne süren Aksu’nun paylaşımını Tarkan da kendi hesabından paylaştı.