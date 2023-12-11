Seyit Onbaşı'nın memleketine 500 milyon liralık yatırım!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, turizmin yanında büyük bir tarımsal potansiyeli olan Balıkesir'in tarımsal verimliliğini artırmak ve yerli üretimi desteklemek adına projelerini bir bir hayata geçiriyor.

Havran'a 500 milyon liralık yatırım!

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran'a ulaşımdan, alt yapı projelerine, tarımsal sulamadan, millet bahçelerine kadar büyük yatırımlar yapan Balıkesir Belediyesi, 500 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve DSİ 25. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Havran Ovası 2. Kısım Tarımsal Sulama Proje Tanıtımı da gerçekleştirildi.

Sulama kapasitesi yüzde 100 artacak!

Proje ile; 3 bin hektar alana hizmet eden Havran Barajı Sulama Tesisinin sulama kapasitesi 5 bin 904 hektar alana ulaşarak kapasitesini yüzde 100 artıracak.

Suya yüzde 15 indirim!

Projenin tanıtım toplantısında Balıkesirli çiftçilere müjde veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, "Tarımsal sulamaya yüzde 15 indirim yapacağımızın müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Seyit Onbaşı'nın mirasına sahip çıkılıyor

Havran'a yapılan yatırımlar ve projelerle Seyit Onbaşı'nın manevi mirasını koruyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Seyit Onbaşı'nın buluşmasını konu alan "Sağol Atam" adlı belgesel filmin galasını geçen ay gerçekleştirmişti.