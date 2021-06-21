Seyahatlerde sahte PCR testine karşı yeni önlem

Türkiye'ye sahte PCR testiyle girmek isteyen yolcular için Sağlık Bakanlığı yeni önlemler aldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), corona virüs önlemleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan değişiklikle birlikte yurt dışından Türkiye'ye yapılan uçuşlarla gelen belirli sayıda yolcular yeniden teste tabi tutulacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; Türkiye'ye girişler, en az 14 gün önce aşı yaptırdığına veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke tarafından düzenlenen belgeyi gösterenlerden ayrıca PCR testi raporu talep edilmeyeceği ve bu kişiler için karantina uygulanmayacağını hatırlatıldı.

İlgili belgelerin gösterilmemesi halinde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu yeterli görülecek.

RASTGELE PCR TESTİ

Seyahatlerde sahte PCR testine yönelik alınan yeni önleme göre ise; Yurda giriş yapan yolculardan rastgele seçilecekler PCR testine tabi tutulacak.

Konuyla ilgili, ''Ülkemize yapılacak girişlerde kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır'' açıklaması yapıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulunduklar için belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacakları ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacağı da bildirildi.

Öte yandan Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacak.

Ayrıca seyahatten 72 saat önce register.health.gov.tr adresinde yer alan yolcu bilgi formunun doldurulması gerektiği bilgisi de eklendi.