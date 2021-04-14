Seyahat kısıtlamasında 'özel araç' detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kısmi kapanma tedbirlerini açıkladı. İki haftalık kısmi kapanma bu akşam itibarıyla başlayacak.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede şehirler arası seyahatle ilgili "Zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla mümkün olacak" ifadeleri yer aldı.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT HANGİ HALLERDE MÜMKÜN?

Ancak şehirler arası seyahatle ilgili kafalarda soru işareti kaldı. Vatandaşlar özel araçlar ile şehirler arası seyahat edip edemeyeceklerini merak ediyor.

NTV'den Özgür Yılmaz'ın aktardığına göre: Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebilecek. Bu saatlerde herhangi bir seyahat zorunluluğu gerekçesine ihtiyaç olmayacak.

Özel araçla şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edilebilecek.

GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA KONTROL

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

TOPLU ULAŞIMLA SEYAHAT

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat sadece toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) yapılabilecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişiler de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde bu araçlarla istedikleri zaman seyahat edebilecekler.

ZORUNLU HALLER HANGİLERİ?

Ancak "zorunlu hal" sayılabilecek durumlarda özel araçla seyahate kısıtlama süresince izin verilebilecek.

Genelgeye göre zorunlu hal sayılabilecek durumlar ise şöyle:

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan...

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi)...

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)...

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri...

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler...

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan...

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen...

Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.