Sevilla'nın yeni hocası belli oldu!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, yeni hocasını duyurdu. Julen Lopetegui ile yollarını ayıran Sevilla, Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdiklerini açıkladı. Arjantinli hoca ile 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşme yapıldı.

Bazı haber kaynaklarında Sevilla teknik direktörlüğü için Fatih Terim'in de adı geçiyordu. Böylelikle Sevilla yönetimi bu iddialara da son noktayı koymuş oldu.

62 yaşındaki Arjantinli, son olarak Marsilya'yı çalıştırmıştı. Marsilya'nın başında çıktığı 66 maçta 36 galibiyet alan Sampaoli, 14 maçta puan alamadı. 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.