Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın "CHP, İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'u susturmak için kanun teklifi hazırladı" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak "Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar. Susmayacağız" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın "CHP, İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'u susturmak için kanun teklifi hazırladı. İletişim Başkanı'na 'İletişim kurma' diyorlar. Yalanları, iftiraları ve algı operasyonları ellerinde patlayınca deliriyorlar. Hazırladıkları teklif, İletişim Başkanımızın başarısının tescilidir" şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.
Sayın vekilim, hakikate gönül vermiş milyonlarca insanımızla birlikte siz de biz de bunların tüm yalanlarını, iftiralarını ve 5. kol faaliyetlerini her fırsatta yüzlerine vuracağız. Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar. Susmayacağız. https://t.co/tRFU7ESv9h— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 13, 2021
Altun, "Sayın vekilim, hakikate gönül vermiş milyonlarca insanımızla birlikte siz de biz de bunların tüm yalanlarını, iftiralarını ve 5. kol faaliyetlerini her fırsatta yüzlerine vuracağız. Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar. Susmayacağız" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında "Fahrettin Altun, sabah akşam siyasetçilere laf yetiştiriyor, dalga geçiyor, hakaret ediyor. Fahrettin Altun, sen devlet memurusun. Evet, seçilmiş birisi atamış ama bütün devlet memurlarını seçilmiş biri atıyor. Devlet memurusun ve DMK’ya uymak durumundasın" demişti.
CHP, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un “İletişim kurmaması” için kanun teklifi hazırladı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 13, 2021
🔹CHP’li Bekaroğlu, daha önce CHP‘li yöneticilerin defalarca hedef aldığı İletişim Başkanı @fahrettinaltun'u bu kez de yasa değişikliği teklifi vererek susturmaya çalışacaklarını açıkladı. pic.twitter.com/TlI4d487uX
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