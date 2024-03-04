Serhat Akın'dan olay paylaşım: Kafamdaki sesler arttı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe amansız bir şampiyonluk yarışına girişti. 28. haftası geçilen ligde sarı-kırmızılılar 75 puanla liderliğini sürdürürken sarı-lacivertliler ise 73 puanla 2. sırada yer alıyor.

Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar sürmesi beklenirken eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Serhat Akın, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Git gide kötüye gittiğimin farkındayım. Daha fazla uykusuz kalıyorum. Daha az yemek yiyorum. Kafamdaki sesler arttı. Duvarlar yavaş yavaş yıkılıyor. Öylece hayatı uzaktan izliyorum. Ama hissediyorum az kaldı…" dedi.

Akın'ın paylaşımının sonuna Fenerbahçe'nin sarı ve lacivert renklerini koyması "şampiyonluk yarışına göndermede bulundu" şeklinde yorumlandı.