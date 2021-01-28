KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş'ın kürsüde yaptığı bir konuşma, izleyenleri duygulandırdı.

Kürsüdeki konuşmasında, Türkiye'nin Kıbrıs Harekatı'nı başlatmaması halinde Kıbrıs'ta Türk kalmayacağını vurgulayan Serdar Denktaş, bir anısıyla durumu anlattı.

"RODOS'TAKİ GİBİ, GİRİT'TEKİ GİBİ..."

Serdar Denktaş'ın konuşmasında kullandığı, "Türk askeri gelmeseydi, bugün belki Kıbrıs sorunu diye bir şey kalmamış olurdu. Rodos'taki gibi, Girit'teki gibi..." ifadeleri dikkat çekti.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş, Kıbrıs'ta Türk askerini istemeyenlere cevap verdi



🔹“1974’te Türk askeri Ada’ya gelmeseydi, Kıbrıs sorunu gibi bir sorun olmayacaktı. Rodos’taki Girit’teki gibi, Türk kalmayacaktı.” ifadeleri dikkat çekti. pic.twitter.com/Rph96SyHqb — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 28, 2021

RODOS'TA TÜRKÇE KONUŞAN ŞEMSİYECİ

Serdar Denktaş'ın konuşmasında, şu ifadeler yer aldı:

"1974'te Garanti ve İttifak Anlaşmaları nedeniyle Türk askeri buraya gelemeseydi, 11963'te 1964'te, 1967'de, 1968'de gelemediği gibi... Bugün belki, Kıbrıs sorunu diye bir şey kalmamış olurdu. Rodos'taki gibi, Girit'teki gibi...

1965, 1966 yıllarında Rodos'a gittiğimde yağmur yağmaya başladı, şemsiye almaya gittik. Ailece bir feribot gezisindeydik. Rodos'taki şemsiye satıcısı Türkçe konuştuğumuzu duyunca 'Türk müsünüz?' diye sordu. 'Evet' dedik. Türkçe konuşarak şemsiyelerimizi aldık.

"TÜRKÇE'Yİ BURADA ÖĞRENDİM"



Babam annem yanımda, kardeşlerim yanımda. 'Türk müsün?' diye sordu babam, hiç unutmam. Karşımızdaki, 'Türkçe'yi burada öğrendim' dedi.

Çok ilginç... Yıllar sonra, Rodos'a tekrar gittim birkaç yıl önce. O şemsiyeyi bulduğumuz ağacın gölgesini yine buldum. Çünkü hiçbir şey değişmemiş, restore edilmiş, aynı şekilde duruyor.

"O TÜRKÇE'Yİ ORADA ÖĞRENEN TÜRK DE YOKTU"

Şemsiyeci orada yoktu. O Türkçe'yi orada öğrenen Türk de yoktu.

O duruma gelebilirdik. 1974'te Garanti ve İttifak Anlaşmaları nedeniyle gelemeseydi Türkiye..."