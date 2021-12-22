Serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik 2022 yılı asgari ücret tarifesi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, "3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46. maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi" Resmi Gazete'de yayımladı.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak tarifeler şu şekilde:

Serbest Muhasebecilik

2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 95 lira ile 2 bin 218 lira arasında değişecek. Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 2 bin 757, değişiklikler için 2 bin 960 liraya kadar ödeme yapılabilecek.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik