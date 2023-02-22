Şentop, deprem değerlendirme toplantısına katıldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da bilimsel çalışmalara destek vermek amacıyla toplantıya dinleyici olarak katıldı.

Toplantı, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır’ın açılış konuşmalarıyla başladı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar toplantıya çevrimiçi katılarak ilk konuşmayı gerçekleştirdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Bilimsel Ve Teknolojik Verilern Paylaşımının Önemi” İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak ‘İTÜ Deprem Raporundaki Yerbilimleri İle İlgili Teknik Bilgiler’, Prof. Dr. Tuncay Taymaz ‘2023 Doğu Anadolu Depremi Similasyon Önerileri’ ve Prof. Dr. Ercan Yüksel ‘Kuvvetli Yer Hareketlerini Değerlendirme ve Yapısal Hasarlar’, İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Arslan ‘Depremde İletişim Ağları ve İletişim Hizmetleri Sunumunun Aksama Nedenleri’, Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Taşkın Kavzaoğlu ‘6 Şubat 2023 Depremi Jeodezi ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Analizi’, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Türkay Dereli ‘Bir Üniversite Afetler ve Yönetimi İçin Ne Yapabilir?’ ve Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Fener ‘Zemin Islahı’ konularında konuşmalarını gerçekleştirdiler.

“Türkiye’deki Geçmiş Depremlerin Analizi ve Mevcut Depremlerin Durum Tespiti”, “2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremlerinin Oluşturduğu Sorunlar ve Etkileşimi” ile “Türkiye’yi Bekleyen Olası Depremler ve Farklı Bilim Disiplinlerinin Önerileri” başlıklarında üç ana oturumdan oluşan değerlendirme toplantısına 23 üniversiteden bilim insanı katıldı. 20’nin üzerinde farklı bilim disiplininden 50’ye yakın akademisyen konuyu çok yönlü değerlendirdi.