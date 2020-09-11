Selin Sayek Böke özel sektörü açık açık tehdit etti

Böke, CHP'nin iktidarı döneminde özel şirketlerle müzakere bile etmeden kamulaştıracaklarını ifade etti. Böke'nin özel şirketleri açık açık tehdit etmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından skandal olarak yorumlandı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de Fatih Ertürk ile Günün Raporu programına konuk oldu.

#CHP ÖZEL SEKTÖRÜ AÇIKÇA TEHDİT ETTİ!



🔹 CHP Genel Sekreteri #SelinSayekBöke, iktidara gelmeleri durumunda bazı şirketlere el koyacaklarını belirtti.



Böke: “Bunlarla Müzakere falan yok. Buraya yazacağız 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz ve devam edeceğiz'.” pic.twitter.com/sVGOhssbIW — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 11, 2020

"MÜZAKERE FALAN YOK, BUNLAR ARTIK KAMUNUNDUR DİYECEĞİZ VE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP'nin iktidara gelmesi durumunda birçok şirkete el koyacaklarını ifade eden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Fatih Ertürk'ün "Bunu nasıl yapacaksınız" sorusuna şöyle yanıt verdi; "Özel sektör dediğiniz Türkiye'deki bütün kaynakları rantla yemiş olan beş şirketten bahsediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz ve devam edeceğiz"

GÜRSEL TEKİN DE BÖYLE TEHDİT ETMİŞTİ: 8 HAZİRAN'DA GAZETELERE EL KOYACAĞIZ

Bir dönem CHP'nin Genel Sekreteri görevini yürüten Gürsel Tekin, FETÖ ile mücadele kapsamında haberler yapan gazeteleri tehdit etmişti. CHP'li Tekin sırf FETÖ ile mücadele ettiği için gazeteleri "8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır" diyerek tehdit etmişti.

İLK İŞİMİZ GAZETELERE EL KOYMAK

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin Şöyle konuştu "8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır." dedi.

"İŞ ADAMLARINA HESAP SORACAĞIZ"

Sadece el mi koyacağım, buna bulaşmış bütün iş adamlarından hesabını soracağız.".