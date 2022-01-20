Selde kaybolan araç 5 ay sonra sahile vurdu

Deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, dalgaların arasında büyük bir cisim olduğunu fark etti. Dalgaların arasında araç olduğunu gören vatandaşlar durumu belediye ve emniyet amirliğine haber verdi.

Haberin ardından sahile gelen ekipler iş makinesi yardımıyla aracı sahilden çıkararak inceleme yapabilecekleri bir alana çekti.

Trafik ekiplerince araçta yapılan incelemeler neticesinde aracın şasi numarası üzerinden sahibine ulaşıldı.

Aracın, 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamınu'da yaşanan sel felaketi sırasında, Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde olduğu ve burada sel sularına kapılarak önce çaya, ardından denize sürüklendiği, aradan geçen 5 aylık sürenin ardından ise sele kapıldığı noktaya 4 kilometre mesafede kumsala vurduğu saptandı.