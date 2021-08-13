Selde can kaybı 27'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağış sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiği belirtilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı ifade edildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bartın İli Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülmektedir. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçeleri’nde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve

YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır.

Personel ve araç sayıları

Bartın’da; 895 personel, 1 arama köpeği, 103 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 79 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp; Kastamonu’da; 2466 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil enerji aracı, 283 iş makinesi, 29 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 19 arama köpeği, Sinop’ta; 1556 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 154 iş makinası, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak, 3 arama köpeği ile arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Beslenme çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 araç görev yapmakta olup; 19 bin 170 sıcak yemek, 17 bin 72 kumanya, 138 bin 726 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop’a 1 Mobil Mutfak tırı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. 1500 kişiye çorba, 450 kişiye soğuk sandviç dağıtımı yapılmış ve faaliyete halen devam edilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu’ya 1 Mobil Mutfak tırı sevk edilmiştir.

Tahliye çalışmaları

Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 323 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Toplamda 925 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bölgelere tahliye edilmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 472 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 472 afetzededen 418’i yakınlarının yanına tahliye edilmiştir.

Barınma çalışmaları

Kastamonu’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 469 kişilik kapasite ayrılmış olup, 784 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu’daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti

bölgeye sevk edilmiştir. Ankara İlinden Kastamonu’ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır.

Sinop’ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 212 kişilik kapasite ayrılmış olup, 127 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop Ayancık İlçesine Sinop AFAD Lojistik Destek Depo’dan 100 battaniye gönderilmiştir. Bartın’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 813 kişilik kapasite ayrılmış olup 21 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Acil yardım ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu’ya 5 Milyon TL, Sinop’a 3 Milyon TL ve Bartın’a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ise Kastamonu’ya 5 Milyon, Sinop’a 3 milyon ve Bartın’a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Toplamda 20 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir.

Enerji çalışmaları

Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmamıştır. Kastamonu genelinde 112 köye ve Sinop’ta 86 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop’taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu

Bozkurt ilçesinde 3 adet jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop Ayancık ilçesinde 7 adet jeneratör aktif durumdadır.

Ulaşım altyapı

Kastamonu’da; yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkılmış, Valay-1 Köprüsünün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsünün yaklaşım dolgularında hasar meydana gelmiş, söz konusu bölgelerde yol trafiğe kapatılmıştır. Bartın’da; yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 Köprüsü yıkılmıştır. Sinop’ta; yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsünde hasar meydana gelmiştir. Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe

kapatılmıştır. Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır.

Altyapı

Kastamonu Azdavay’a suyun bulanık olması nedeniyle su verilememekte olup çalışmalar devam etmektedir. Bu gece itibari ile ilçenin yüzde 70’ine su verilmesi planlanmaktadır. Bozkurt’a içmesuyu verilememekte olup üst mahallelere küçük kaynaklardan su temini sağlanmaya başlanmıştır. Bartın Abdipaşa’da Derecik, ve Ulupınar mahallelerine su verilememektedir. Sinop Ayancık Cevizli mahallesine su verilememektedir. DSİ tarafından daha önce açılan kuyu devreye

alınarak gece yarısına kadar ilçenin yüzde 60'a su verilmesi planlanmaktadır. Türkeli’de içmesuyu verilememektedir. Geçici olarak derin kuyular ile ilçeye su verilme çalışmaları devam etmektedir.

Haberleşme çalışmaları

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 5 adet mobil baz istasyonu kurulmuş, 9 adet mobil baz istasyonu ve 2 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) sevk edilmiştir.

Psikososyal destek

Sel felaketlerinde; Kastamonu İlinde 34 personel ve 7 araç 571 kişiye; Bartın İlinde 21 personel ve 7 araç ile hanede 207 kişiye; Sinop İlinde 15 personel 4 araç ile 55 kişi olmak üzere toplam 70 personel ve 18 araç ile 833 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur.

Ayni bağış ve depo yönetimi

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Deposu ana depo olarak güncellenmiştir. Alternatif depolar da aşağıda sunulmuştur:

• Kastamonu İl Özel İdarenin Deposu (1.Alternatif)

• Kastamonu İl Merkez Jandarma Komutanlığı (2.Alternatif)

• Kastamonu Şeker Fabrikası (3.Alternatif)

Yağış miktarları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 10.08.2021 (06.00) - 13.08.2021 (00.00) saatleri arasında (63 saat) Sinop Ayancık ilçesine 331.41 kg/m2, Türkeli ilçesine 225.40 kg/m2, Ayancık Çangal’a 226 kg/m2, Ayancık Akören köyüne 213.70 kg/m2, Sazlı köyüne 155.49 kg/m2, Erfelek ilçesine

151.10 kg/m2, Sinop’a 125.40 kg/m2, Boyabat Dranaz Tüneline 108.03 kg/m2; Kastamonu Bozkurt Mamatlar köyüne 453.81 kg/m2, Devrekani Kuz köyüne 386.23 kg/m2, Küre ilçesine 393.96 kg/m2, Abana ilçesine 279.26 kg/m2, İnebolu’ya 281.28 kg/m2, Bozkurt ilçesine 161.88 kg/m2; Bartın Ulus

Ceyüpler köyüne 362.38 kg/m2, Ulus’a 166.20 kg/m2, Ulus Çubukeli köyüne 136.82 kg/m2 yağış düşmüştür.