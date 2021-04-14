Selçuk Bayraktar: "Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz"

Bayraktar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, daha önce Kanada'dan alınan kamera sisteminin yerlisinin ASELSAN tarafından yıllar önce yapıldığını belirterek, "Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" dedi.

Kanada yönetimi geçen yıl askıya aldığı Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini iptal etti. Kanada, iptal kararının gerekçesi olarak Türk yapımı SİHA'larının Karabağ,'da etkin olarak kullanılmasını gösterdi. Geçtiğimiz yıl Kanada basınında çıkan haberlerde Ermeni lobisinin Kanada'yı baskı altına alarak Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması için çalışma yaptığı belirtilmişti.

KANADA ASKIYA ALDI, TÜRKİYE'DE YERLİSİ YAPILDI

Kanada'da geçen yıl aldığı karar sonrası ASELSAN'DA yapılan çalışmalar ile ithal edilen kamera sisteminin yerlisi geliştirilmişti. Ancak bunu görmezden gelen bazı kesimler Kanada'nın kararı yeni almış gibi yansıtıyorlar.

"KİMSE BİZİ HEDEFİMİZDEN DÖNDÜREMEYECEK"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçtiklerini belirtti.

Buna en iyi örneklerden birisinin de ASELSAN tarafından üretimini başlattıkları İHA kamerası "CATS" olduğunu ifade eden Demir, bu konuda Türkiye'nin hiçbir ülkeye bağlılığının kalmadığını kaydetti.

Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma sanayimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir. Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir."

1️⃣ Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz.



Buna en iyi örneklerden birisi de @aselsan tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır.#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/DmztObxxPc — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 13, 2021

"ŞAM ŞEYTANLARI GİBİ TEPİNMEYE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ"

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz..." ifadelerini kullandı.