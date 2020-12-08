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Selçuk Bayraktar güzel haberi böyle duyurdu: Efsane geri döndü

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Mini İHA'ya yeni özelliklerin eklenerek sahalara döndüğünü açıkladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İHA serüveninin ilk göz ağrılarından olan Bayraktar Mini İHA'nın geliştirilmiş özellikleriyle sahalara döndüğünü "Efsane geri döndü" notuyla duyurdu.

"EFSANE GERİ DÖNDÜ"

Bayraktar, "Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü, şimdi yazsınlar kral geri döndü" şeklindeki esprili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada. Efsane Geri Döndü!"

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