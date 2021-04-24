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Selçuk Bayraktar: ABD'nin kararı siyasidir, kirlidir

Selçuk Bayraktar, Biden'ın 1915 olaylarını skandal bir ifadeyle 'soykırım' olarak tanımlamasına tepki gösterdi: "Kararı siyasidir, kirlidir. Ahlaki, hukuksal, tarihi ve evrensel hiç bir dayanağı yoktur"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaşım yaptı. 

Bayraktar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadelerine tepki gösterdi. Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Biden'dan 'tarihi' skandal: Soykırım olarak tanımladıBiden'dan 'tarihi' skandal: Soykırım olarak tanımladıGündem

"Geçmişte Kızılderililere soykırımın, haksız savaşlarda milyonların katliamının, bugün ise etnik ayrımcılık ve şiddetle, insanları nefessiz bırakarak öldürmenin yaşayan en acı tablosudur ABD. Kararı siyasidir, kirlidir. Ahlaki, hukuksal, tarihi ve evrensel hiç bir dayanağı yoktur. 1915 olayları arkadan vurulan bir milletin, emperyal sömürgeciler tarafından azdırılarak düşman orduları ile iş birliği içinde komşularını katleden bir güruha karşı topraklarını ve halkını korumak için uygulamak zorunda kaldığı bir karardır."

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