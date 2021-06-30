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Selam Tevhid Kumpası davasında karar!

55 eski hakim ve savcının yargılandığı FETÖ’nün 'Selam Tevhid' kumpası davasında karar çıktı. 20 sanık 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına mahkum edildi.

55 eski hakim ve savcının yargılandığı Selam Tevhid Kumpas davasında karar açıklandı.

20 sanık 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına mahkum edildi.

Eski özel yetkili savcı Adnan Çimen 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17-25 Aralık kumpasında yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl 12 yıl 11 ay hapis cezası aldı.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

23 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

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