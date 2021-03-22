Selahattin Demirtaş'a rekor soruşturma! 7 şehir 19 mahkeme

4 YIL 8 AY HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

HDP iddianamesinde 'örgüt propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen ve halen Edirne'de cezaevinde bulunan Demirtaş'ın yerel mahkemece infazının durdurulduğu anlatılıyor. İddianamede ayrıca Demirtaş'ın değişik illerde hazırlanan iddianamelerinde suç teşkil eden konuşmalarına da yer veriliyor.

YAKLAŞIK 10 AYRI SUÇTAN AÇILMIŞ DAVALAR BULUNUYOR

HDP iddianamesinde Selahattin Demirtaş'ın 26. Dönem İstanbul ve 24.Dönem Hakkari Milletvekili olduğu, 2018 ve 2020 tarihinde partinin MKYK üyesi, 2014,2016 ve 2017 tarihli Büyük Kongrelerde ise partinin Eş Genel Başkanı seçildiği anlatılıyor.