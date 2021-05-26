Selahattin Demirtaş ittifaktan söz istedi

Seçimler için şimdiden çalışmaya başlayan Demirtaş, "Bize kurulan kumpasların hesabını sorma sözü vermeyen cumhurbaşkanı adayına tek bir HDP’li oy vermeyecek" dedi.

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hakim karşısına çıktı.

AÇIK MESAJ: SÖZ VERMEZSENİZ OY YOK

Ankara'da görülen duruşmada 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Demirtaş, ittifak ortaklarına mesaj yolladı.

Millet İttifakı'nı işaret eden Demirtaş, kendilerine kumpas kurulduğunu öne sürerek, "Bunların hesabını sorma sözü vermeyen cumhurbaşkanı adayına tek bir HDP’li oy vermeyecek." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Öte yandan Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davanın görülmesine dün devam edildi.

Mahkeme başkanı, dosyanın, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilmesinin, davaya bakan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince uygun bulduğunu belirterek, konuya ilişkin cumhuriyet savcısının görüşünü sordu.

Demirtaş mahkemede şunları söyledi:

"Benim partimin, seçmenlerimizin, Türkiye toplumunun talebi şudur; benim de altına imza attığım taleptir: HDP’lilerin oyunu isteyen her cumhurbaşkanı adayı bize kurulan kumpasların yargı, siyasi, medya ayağının hesabını sorma sözü vermezse tek bir HDP’li o cumhurbaşkanı adayına oy vermeyecektir. Nokta. Kim ki imza atmışsa bizim kumpaslarımızın altına. Figen Yüksekdağ’ın, İdris Baluken’in, bugün tutuklu olan eşbaşkanların, kayyım atayanların bütün bu kumpasların altında imzası olanların hesabı hukuk önünde ve parlamentoda kurulacak komisyonda sorulacak. Bu geçmişle yüzleşmedir. Faili meçhuller, köy yakmalar, sorumlular Meclis’te kurulacak komisyonda araştırılacak. Kim ki suça bulaşmışsa; bu ülkede bu şekilde suça bulaşmış bir devlet görevlisi olabilir, PKK’li olabilir, HDP’li olabilir, AKP’li, hükümet görevlisi, CHP’li; kim bulaşmışsa hiç fark etmez, geçmişle, hakikatle yüzleşme istiyoruz."