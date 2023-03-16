Sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi!

Şanlıurfa ve Adıyaman dün sağanak yağışların etkisiyle sele teslim oldu. Yaşanan felakette Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti; Şanlıurfa'da 2, Adıyaman'da da 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da eğitime bugün de ara verildi.

Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yaşanan selin etkili olduğu noktalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, Abide Köprülü Kavşağı'nda yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylelikle kentte sel nedeniyle can kaybı 13'e yükseldi.

Selden etkilenen Şanlıurfa’da sokaklarda temizlik çalışması sürüyor. Jandarma ekipleri taşan Karakoyun deresi bölgesinde TOMA, kürek ve paspaslarla bölgedeki çamurun temizlenmesine yönelik çalışmalara destek verdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da ekiplerin çalışmalarını koordine etti.

AKUT çalışmalarını sürdürüyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde 43 gönüllüyle çalıştığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanaktan kaynaklanan sel felaketi için Bursa, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Rize ve Trabzon ekiplerinden 43 gönüllüyle operasyona çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, afetin gelişme durumuna göre yeni ekiplerin sevk edilmesi için çalışmalara 7/24 devam edileceği kaydedildi.

Eğitime bugün de ara verildi

Şanlıurfa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır."