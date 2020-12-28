Şehit savcı Kiraz'ın katillerini öven isme İBB'de görev

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında, görevi başındayken terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmişti.

TERÖRİSTLERE DESTEK PAYLAŞIMI

Olayın ardından, Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a "Dün Mahir'i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere'de ve Çağlayan'da aranan adalet elbet sağlanacak" mesajıyla destek paylaşımında bulunan, CHP Zeytinburnu Gençlik Örgütü'nün eski Başkanı Tayfun Zorlu'nun İBB'de işe alındığı ortaya çıktı.

İBB'YE BAĞLI ŞİRKETTE GÖREVLİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Zorlu'ya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş. şirketinde iş verildiği öğrenildi.