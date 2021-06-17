AjansHaber.com.tr Gündem Şehit polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

Şehit polis memuru Ercan Yangöz için cenaze töreni düzenlendi

Silah kaçakçılarıyla girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından memleketi Denizli'ye uğurlandı.

Polis memuru Ercan Yangöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda yaralandı.

Şehit polis memuru Ercan Yangöz için cenaze töreni düzenlendi

Tüm müdahalelere karşın kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit polis için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Turuncu kategorideki PKK'lı terörist öldürüldü
Aliyev'den Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
MİT'ten kırmızı listeye bir çizik daha
6 günde 2 bin 166 metreküp müsilaj temizlendi
Tarihi zirvede çarpıcı detay
İstanbul Havalimanı'na 4 ödül daha