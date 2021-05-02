Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine acı haber verildi

Dere Mahallesi'nde yaşayan anne Havva Asan'ın evine Türk bayrakları asıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri yetkililer tarafından anne Asan'a oğlunun şehadet haberi iletildi.

Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bekar olan ve bir süre önce babası vefat eden şehit Asan'ın 4 kardeşi olduğu öğrenildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda yaralanan ve Hakkari’de tedavi gören kahraman hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit düştü. Şehadete eren kahraman evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Havalimanına getirilmesi beklenen şehidin cenazesi, bugün Emet ilçesinde toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Asan için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker Asan için başsağlığı mesajı paylaştı.