Şehit Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partiliye ihraç talebi

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı. Songül Sarıtaşlı’nın "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" ifadeleri sonucu sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İHA'nın haberine göre; Sarıtaşlı, yoğun tepki üzerine Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı silerek sosyal medya hesabını kapattı.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından İyi Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, basın açıklaması yaptı. Başkan Sağol, “İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Santaşlı, Twitter hesabında 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, İl Teşkilatımızı ve bütün İyi Parti camiasını derinden üzen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Aynı zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir. Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz, şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kata kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" diye konuştu.

AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımına AK Parti ve MHP Tokat il başkanları tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir, yaptığı açıklamada, Sarıtaşlı'nın 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğunu anımsattı.

AA'nın haberine göre; halkın iradesine karşı çıkanların her zaman olduğuna işaret eden Aldemir, "Böyle bir açıklamanın İYİ Parti'den olması, darbe girişiminin kaderini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'e dil uzatılması düşündürücü. Bu millet kahramanına her zaman sahip çıkar. Ömer Halisdemir 15 Temmuz destanının, direnişinin simgesidir." dedi.

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek de şehit Ömer Halisdemir'in "aslan parçası" bir vatan evladı olduğuna değinerek, "Halisdemir, FETÖ ile mücadele eden bir kahraman. Ömer Halisdemir bizim kardeşimiz ve vatan evladı. Ona yapılan bu saygısızlığı kınıyorum." diye konuştu.