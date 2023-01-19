Şehit evinin yolunu yapmayan Başkan 7,5 milyon TL'ye makam arabası aldı

Cumhur İttifakının ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Erdal Avcı, Ayvacık ilçesi Tiryakioğlu Mahallesi'nde şehit Ali Altun'un evinin önündeki 650 metre uzunluğundaki bozuk yolu yapmayıp kendisine 7,5 milyon liraya makam aracı alan Samsun Büyük Şehir Belediye Başkanı Başkanı Mustafa Demir'iCumhurbaşkanı erdoğan'a şikayet etti!

Samsunhalk gazetesinde yer alan haberd Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Erdal Avcı, "Cumhurbaşkanımız; bundan takiben iki ay önce Ayvacıklı şehidimizin ailesinin 650 metrelik yolunu gündeme getirdik. Ancak ne yazıktır ki; bu ülke vatan ve bayrak için ezan için canını vermiş olan şehidimizin ailesinin yaşadığı eve giden 650 metre yolu Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme dahi alınmamıştır. TBMM'de bu konuyu İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta gündeme getirmiş, Valimiz Doç.Dr. Zülkif Dağlı'ya konuyu ilettiğini söylemiştir. Buna rağmen yine şehit ailesinin evinin yolu yapılmamıştır" dedi.

7,5 MİLYONLUK OTOMOBİL ALDI

Aynı zamanda Ayvacık Ziraat Odası Başkanı da olan Erdal Avcı Belediye Başkanı Demir'in tasarruf genelgesine de uymadığını anımsatark "Şehit ailemizin 650 metre yoluna asfalt ve beton dökmeyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 7,5 milyon liralık makam aracı almıştır. Mustafa Demir'i Cumhurbaşkanımıza şikayet ediyorum. Yolun neden yapmadığınızı Cumhurbaşkanımıza ve Samsun kamuoyuna açıklamanızı bekliyorum" diye konuştu.