Şehit bekçi son yolculuğuna uğurlandı

29 yaşındaki Kansu Turan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliğini, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaparken milli menfaatlerimizi her şeyin üzerinde tutarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin polisi olmayı daima inanç ve azmiyle sürdüreceğiz" dedi.

Okunan duanın ardından çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Şehidin cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da görevi başındayken otomobil çarpması sonucu şehit olan mahalle bekçisi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.​​​​​​​

Ne olmuştu?

Bağcılar'da dün yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis tarafından durdurulmak istenen ancak kaçmaya başlayan araca Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4 polis, 4 bekçiden oluşan ekip tarafından "dur" ihtarı yapılmıştı.

İhtara uymayan sürücü, 2 çarşı ve mahalle bekçisine çarpmıştı. Yaralı bekçiler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Kazada bacağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde şehit olmuştu. Diğer bekçi ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan Ö.Ç. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli işlem başlatılmıştı. Sürücünün 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu da belirlenmişti.