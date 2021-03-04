Şehit askerler için dünyadan başsağlığı mesajları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu Türk askerlerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Size, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Twitter hesabından Türk halkına taziye dileklerinde bulundu.

NATO'dan dayanışma mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.