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Şehit aileleri ve gaziler İBB önünde toplanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gazi yakınına skandal tehdidi sonrasında, şehit aileleri ve gazilerden gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

15 Temmuz Gazisi Yahya Tezgelen, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İBB önünde yarın protesto gösterisi yapacaklarını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'ndan kendisine tepki gösteren gazi yakınına tehdit: Seni araştırı bulurumEkrem İmamoğlu'ndan kendisine tepki gösteren gazi yakınına tehdit: Seni araştırı bulurumGündem

Tezgelen paylaşımında, “Şehitlerimizin kabrinde kendisine haklı şekilde yapılan eleştiriyi kabullenemeyen ve gazimizin oğlunu “seni bulacağım” diyerek sokak ağzıyla tehdit eden İMAMOĞLU’na biz buradayız sen nerdesin demek için, yarın saat 15:00’de ibb önünde olacağız” dedi.

İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ndeki anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pervin Buldan paylaşımı nedeniyle kendisine tepki gösteren bir vatandaşı “hadsizlik yapma. Seni araştırır bulurum” sözleriyle tehdit etmişti.

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