Sedat Peker'in son videosunda 'Yılmaz Özdil' detayı

Sedat Peker, dün bilgisini verdiği videosunu sabah saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştı.

Peker, 71 dakikalık videosuna 'Zaferin Büyüklüğü Mücadelenin Zorluğuyla Ölçülür' başlığını verdi.

Videolarında çeşitli nesneler ve kitaplarla mesaj veren Peker, bu kez de Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Son Cüret' isimli kitabını tercih etti.

KİTABI NEDEN TERCİH ETTİĞİNİ ANLATTI

Masadaki Özdil kitabının nedenini de açıklayan Peker, Yılmaz Özdil'i hiç tanımadığını, cezaevindeyken annesinin cenazesine gitmesine FETÖ'cülerin izin vermediğini, bir tek 'Yılmaz abi' diye andığı Özdil'in ses çıkartarak "Aynı davadan yargılanan insanların hepsinin cenazesine izin verdiniz, bir tek Peker'e vermediniz" dediğini anlattı.

Arka planda yer alan televizyondaki fotoğrafı da değiştirdiği görülen Peker'in Hz. Ali görseline yer verdiği görüldü.