Sedat Peker'in o paylaşımlarına erişim engeli

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla çeşitli iddialarda bulunan Sedat Peker'in, bazı tweet ve videolarına Jandarma Genel Komutanlığı talebi ile “kişilik haklarının ihlali” gerekçesi ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

Engel kararını bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından duyurdu. Akdeniz, “Jandarma Genel Komutanlığı’nın bu tweetler ve YouTube videoları hakkında yaptığı 18 Mayıs 2021 tarihli başvuru Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmiş. O kararın gerekçesi bilinmemekle birlikte, Komutanlığın itirazı Ankara 6. SCH tarafından kabul edilmiş” ifadelerini kullandı.

PEKER'DEN AÇIKLAMA

Sedat Peker konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise herhangi bir erişim engeli kararı olmadığını söyledi. Peker, "Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarıma herhangi bir erişim engelleme kararı bulunmamaktadır. Ayrıca da Telegram’dan kesinlikle yayın yapmayacağım. Derin Mehmet’in adamları yine faaliyette kardeşlerim. Etlerini parça parça koparacağım. (mecazi anlamda) Çok eğleneceğiz çok" diye yazdı.