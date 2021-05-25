Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in koruması Yunus Olcay CHP'li Adalar Belediyesi'nde çalışıyor
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı. Atilla Peker'in koruması Yunus Olcay’ın CHP’li Adalar Belediyesi’nde bankamatik memuru olduğu öğrenildi. Olcay’ın, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün de gayri resmi korumalığını yaptığı iddia edildi.
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in koruması Yunus Olcay'ın CHP'li Adalar Belediyesi'nde bankamatik memuru olduğu ortaya çıktı.
Olcay'ın, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de gayri resmi korumalığını yaptığı iddia edildi.
Yunus Olcay, 23 Mayıs-25 Mayıs 2021 tarihlerinde Adalar Belediyesi'nden seyahat izni istemiş. Seyahat izin belgesinde; Yunus Olcay'ın, Atilla Peker'le Adalar ilçesinden Muğla Fetiye Kaya Köyü'ne gideceğine yönelik bilgi yer alıyor.
ADALAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE MARANGOZ KADROSUNDA
24 Mayıs'ta Atilla Peker'le gözaltına alınan Yunus Olcay'ın; Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde marangoz kadrosunda yer aldığı ve işe gitmeden maaş aldığı öğrenildi.
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/05/24/sedat-pekerin-kardesi-atilla-pekerin-korumasi-yunus-olcay-chpli-adalar-belediyesinde-calisiyor
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