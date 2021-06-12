Sedat Peker'in kaldığı otele operasyon

Doğu Perinçek'in genel başkanı olduğu Vatan Partisi'nin gazetesi Aydınlık, operasyonun detaylarını yazdı.

Aydınlık gazetesi Sedat Peker’in Balkanlardan Fas’a, oradan da Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçışını MOSSAD’ın organize ettiğini, kaldığı otelin de Dubai’de “dokunulmaz otel” olarak bilindiğini öne sürmüş ve otelin çatı katından çekilen fotoğrafları yayınlamıştı.

Gazete, bugün de bu haber sonrası Peker'in planlarının bozulduğunu ve Peker'in aralarında Dubai Hilton Oteli'nin de bulunduğu 3 otel değiştirdiğini öne sürdü..

Aydınlık, Peker’in 'dokunulmaz' otelden ayrılmasından sonra taşındığı otele Türkiye’deki rakiplerince operasyon yapıldığı ve Peker'in yeniden ‘dokunulmaz’ otele götürüldüğünü iddia etti.

Dubai yönetiminin ise sürecin deşifre olması üzerine telaşlandığı ve Peker'in oteli terk etmesini istediği ifade edildi.

DUBAİ YÖNETİMİ TELAŞLANDI

Haberde ayrıca şu bilgilere yer verildi:

Peker’in zaman zaman kontrol dışına çıktığını kaydeden kaynaklar, “Dubai yönetimi, Peker’in kontrol dışına çıkması ve MOSSAD’ın doğrudan işin içinde olmasının deşifre olması nedeniyle telaşlandı. Olayın kendilerine patlayacağı ve bunun bedelinin ağır olacağı endişesi büyüdü. Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı bölgede oluşan son dengeleri de değerlendirerek Pazartesi günü Peker’in oteli terk etmesini istediler” dediler.

MOSSAD KARARI

Peker’i yönlendiren ekibin bir yandan Türkiye’de büyük yankı uyandıran videoların ölçüm ve değerlendirmelerini raporlaştırırken bir yandan da 'oteli terk edin' uyarıları üzerine yeni planlar yaptığını ifade eden kaynaklar şu bilgileri verdiler:

“Peker ve onu yönlendiren ekip çarşamba günü saat 23.00’de özel bir uçakla Dubai’den ayrılmayı planladı. Peker’in yeni güzergahını belirleyenler, onun Balkanlar’dan Fas’a, oradan da Birleşik Arap Emirliklerine kaçıran ekip. Peker’i MOSSAD’ın ağına düşürenler... Yani Be.. A. ve sevgilisi Mus…. Y. Peker’e yeni ülkeyi bunlar organize etti. Be.. A. ve Mus….Y. üç gün önce yolladıkları raporda Peker ve ekibinin otel kayıtlarını Dubai’deki bir güvenlik bürokratından aldı.”

PEKER’İN PAYLAŞIMI

Sedat Peker Çarşamba günü öğleden sonra sosyal medyadan kaldığı otelin tespit edildiğini belirterek "Uzun bir yolculuk yapacağım. Malum, aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkmasını biliriz" açıklaması yaptı.