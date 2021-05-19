Sedat Peker'e özenen savcı hakkında inceleme

Yasal yollarla duruma yargı mercileri aracılığıyla itiraz etmek yerine video çekerek pandemi kısıtlamalarını eleştiren Akbulut, kısıtlama kararlarının yasaya uygun alınmadığını öne sürdü. Şanlıurfa Valiliği Akbulut hakkında idari inceleme başlattı.

Şanlıurfa'da Viranşehir Cumhuriyet Savcısı olan Eyyüp Akbulut, YouTube'dan yayınladığı videoda pandemi sürecine ilişkin birçok uygulamanın hukuka uygun olmadığını ve mağduriyetler yarattığını iddia etti.

Akbulut 'Esenlik Bildirisi' başlığıyla yayınladığı videoda "Pandemi genelgeleri hukuki değil" derken "Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim" ifadesini kullandı.

Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve seyahat yasaklarının tamamının hukuka aykırı olduğunu ileri süren Akbulut "mesleğini kaybetme pahasına" söz konusu videoyu yayınlama gereği duyduğunu belirtti.

SEDAT PEKER GİBİ VİDEO ÇEKMEYİ TERCİH ETTİ

Yasal yollarla duruma itiraz etmek yerine Sedat Peker gibi YouTube üzerinden duruma tepki göstermeyi tercih eden savcı Akbulut, uygulanan yasaklar ve yargı ile ilgili kabul edilemeyecek sorunlar olduğunu öne sürdü.

İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sözcü'nün haberine göre; Akbulut'un sosyal medyadan yaptığı bu açıklamanın ardından Şanlıurfa Valiliği tarafından idari inceleme başlatıldı.