Sedat Peker'e bir destek de PKK'dan

Yayınladığı videolar FETÖ'cü sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak destek verilen Sedat Peker'e bir destek de terör örgütü PKK'dan geldi.

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından sözde KCK Yürütme Komitesi Üyesi Mustafa Karasu, örgütün yayın organı ANF'ye konuştu.

PEKER'İ 'HER ŞEYİ BİLEN BİR KİŞİ' OLARAK TANIMLADI

Sedat Peker'i 'her şeyi bilen bir kişi' olarak tanımlayan terörist Karasu, "Bundan daha sıcak net bilgiler bulmak mümkün değildir. Verdiği bilgilerin çoğunluğu doğrudur” dedi.

PKK MEDYASINI ELEŞTİRDİ: YETERSİZ KALINDI

“Sedat Peker olayından sonra ortaya çıkan gündemi vermede ve işlemede Kürt basını yetersiz kaldı” diyerek PKK medyasını da eleştiren Karasu, "Türkiye'de ortaya çıkan bu durumu sıradan bir haber olarak verdi. Halbuki bu kirlenme Kürt sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle ortaya çıkıyor; patlaması da bu kirli savaşçıların direnişimiz karşısında başarısızlığa uğramasının sonucudur” şeklinde konuştu.