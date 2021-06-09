Sedat Peker Simpsonlar’da mı?

Gün geçmiyor ki The Simpsons çizgi filmiyle ilgili bir kehanet iddiası atılmasın.

"KORONAVİRÜSÜ DE BİLDİ" DEMİŞLERDİ

Simpsonlar daha önce Trump’ın başkan seçileceği, Çin’de koronavirüsün çıkacağı, ABD kongre baskını, Kamala Harris’in başkan yardımcısı olacağı gibi iddialarla gündeme geldi. Ancak bunların hiçbirinin doğru olmadığı, çizgi diziden alındığı söylenen görsellerin montaj olduğu ortaya çıkmıştı.

@sedat_peker 1999 yılında yayınlanan bi Simpson bölümü 😂 pic.twitter.com/1I8GRKQ621 — BURHAN TEMEL (@brhntml) June 8, 2021

'SEDAT PEKER' KEHANETİ DE MONTAJ

Son olarak da suç örgütü lideri Sedat Peker’in Simpsonlar'a konu edildiği öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan görsele göre Homer Simpson televizyonda Sedat Peker'i izliyor. Sosyal medyada her ne kadar bu paylaşımın doğruluğuna inananların sayısı çok fazla olmasa da söz konusu görselin montaj olduğunu belirtmekte fayda var.