Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sedat Peker'in bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildiği öğrenildi. Ülkenin İçişleri Bakanlığına ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Peker'in sınır dışı edilmesine gerekçe olarak kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanımı gösterildi.

İşte bakanlığın sitesinden yapılan o açıklama;

MAKEDON BASINI DA HABER YAPTI

Sedat Peker'in sınır dışı edilmesi Makedonya'da yayın yapan birçok haber sitesine de konu oldu. Konuyla ilgili çıkan haberlerde "Polis, Türk kökenli tanınmış bir uyuşturucu baronunu tutuklayarak sınır dışı etti" ifadesi kullanıldı.

PEKER'E YAKIN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sınır dışı edildiği haberleriyle ilgili Sedat Peker'den herhangi bir açıklama gelmezken, Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Onur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güzel günlerde birlikteyken hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur. Allah'a şükürler olsun. Bu kahpe sistemde biz biriz beraberiz" ifadelerini kullandı.