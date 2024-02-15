Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

Seçmen listeleri, YSK’nın internet sitesi ve e-Devlet'ten erişime açıldı. Seçmenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenebilecek.

Sandık sorgulama nasıl yapılır?

Nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için YSK'nin internet sitesi "secmen.ysk.gov.tr" adresinden bilgilerinizi girerek öğrenebilirsiniz.

Ayrıca yine e-Devlet'ten bilgilerinizi girerek arama çubuğuna "Yurt içi seçmen kaydı sorgulama" yazarak sandık bilginize ulaşabilir ya da "turkiye.gov.tr" ye tıklayarak öğrenebilirsiniz.