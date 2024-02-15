AjansHaber.com.tr Gündem YSK duyurdu!

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet sitesinde erişime açıldı.

Seçmen listeleri, YSK’nın internet sitesi ve e-Devlet'ten erişime açıldı. Seçmenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenebilecek.

Sandık sorgulama nasıl yapılır?

Nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için YSK'nin internet sitesi "secmen.ysk.gov.tr" adresinden bilgilerinizi girerek öğrenebilirsiniz.

Ayrıca yine e-Devlet'ten bilgilerinizi girerek arama çubuğuna "Yurt içi seçmen kaydı sorgulama" yazarak sandık bilginize ulaşabilir ya da "turkiye.gov.tr" ye tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
CHP, merakla beklenen Çankaya adayını açıkladı!
Tosuncuğun kara kutusu tahliye edildi
8.Yargı Paketi, TBMM’ye sunulacak!
Antalya'da sel can aldı!
Yerlikaya ve Bayraktar, Erzincan'a gidiyor
Heyelan altında kalan 6 işçinin adları belli oldu
Küçükçekmece'deki saldırıda yeni gelişme!