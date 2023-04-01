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Seçmen listeleri yarın askıdan inecek

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri yarın askıdan inecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri yarın askından indirilecek ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erecek.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de yarın dolacak.

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