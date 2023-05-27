Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur yarın yapılacak. Türkiye ilk kez ikinci tur seçimlerine giderken siyasi parti liderlerinin oy kullanacağı adresler belli oldu.
Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu,
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da oy kullanacak
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