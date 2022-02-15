AjansHaber.com.tr Ekonomi SEC, Binance'in ticari ortaklarını inceliyor

SEC, kripto para borsası Binance'in ABD kolunun ticari ortaklarını inceliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC), kripto para borsası Binance'in ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkiyi araştırdığı bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, SEC'in Binance'in ABD'deki iştirakinden 2 kuruluş hakkında bilgi istediği belirtildi.

Binance'in ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkinin incelendiği aktarılan haberde, söz konusu şirketlerin Sigma Chain AG ve Merit Peak Ltd. olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, 2019'a ait kurumsal belgelerin Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao'nun 2 şirketle bağlantısını ortaya koyduğu ve şirketlerin Zhao'nun kontrolünde olduğunun belirtildiği kaydedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması
Elon Musk ile çalışmak ister misiniz?
Akaryakıt fiyatları rekor tazeledi
KDV kararı Resmî Gazete’de yayımlandı
Sucuk savaşları
Üç sektöre daha KDV indirimi
EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama