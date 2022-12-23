Şebnem Korur Fincancı hakim karşısına çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı dava başladı.

TBB üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı

Öte yandan Fincancı'nın yargılandığı dava öncesi, Çağlayan meydanında basın açıklaması yapıldı. TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarımızın örgütsel bütünlüğü ile buradayız. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın derhal serbest bırakılmasını, hakkındaki suçlamaların düşürülerek ilk duruşmada beraatini bekliyoruz" dedi.

Basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Fincancı'ya destek için gelenler katıldı. Polis ekipleri adliye çevresinde ve meydanda geniş güvenlik önlemleri aldı.

İddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede Fincancı'nın yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

Terör örgütü propogandası iddiası

Canlı bağlantıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullandığı belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı" öne sürülüyor.

7.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor



Bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı aktarılıyor. Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.