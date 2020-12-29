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SBK Holding'e kara para operasyonu

132 milyonluk dolarlık kara para akladıkları tespit edilen SBK Holding ve bünyesindeki 6 şirkete operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli operasyonda 4 ilde 19 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i yurt dışında, biri ise aranıyor.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü.

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